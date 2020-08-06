Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir zamanlarda kameralardan gizlediği oğlu Jack, artık 18 yaşında. Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen Jack, model kız arkadaşıyla görüntülendi.

06.08.2020 - 16:27

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 1

Uzun bir süredir eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davası ve şiddet iddialarıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack 18 yaşına girdi.

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 2

Çocukluk yıllarında babası Johnny Depp ve annesi Vanessa Paradis tarafından kameralardan saklanan Jack, artık fotoğrafçıları peşinden koşturuyor. 

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 3

Jack Depp, önceki gün Londra'da Fransız model kız arkadaşı Camille Jansen ile birlikte görüntülendi. 

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 4

İkili, görüntülendiklerini fark ederek durumdan rahatsız oldu. Çiftin rahatsızlığı yüz ifadelerine yansıdı.

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 5

Birlikte öğle yemeği yiyen ikili daha sonra restorandan çıkıp yürümeye başladı.

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 6

Jack Depp, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin iki çocuğundan küçüğü.

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında - 7

Çiftin, oyunculuk ve modellik alanında kariyer yapan 21 yaşında Lily Rose adında bir de kızı bulunuyor.

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