Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında

06.08.2020 - 16:27
Uzun bir süredir eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davası ve şiddet iddialarıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack 18 yaşına girdi.
Çocukluk yıllarında babası Johnny Depp ve annesi Vanessa Paradis tarafından kameralardan saklanan Jack, artık fotoğrafçıları peşinden koşturuyor.
Jack Depp, önceki gün Londra'da Fransız model kız arkadaşı Camille Jansen ile birlikte görüntülendi.
İkili, görüntülendiklerini fark ederek durumdan rahatsız oldu. Çiftin rahatsızlığı yüz ifadelerine yansıdı.
Birlikte öğle yemeği yiyen ikili daha sonra restorandan çıkıp yürümeye başladı.
Jack Depp, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin iki çocuğundan küçüğü.
Çiftin, oyunculuk ve modellik alanında kariyer yapan 21 yaşında Lily Rose adında bir de kızı bulunuyor.