Johnny Depp'ten Amber Heard'a: Yüzünü boyayarak morarmış gibi göstermek istedi
Boşandığı eşi Amber Heard ile davalık olan Johnny Depp'in mahkeme dosyasından yansıyan ifadeleri ortaya çıktı. Depp, "Suçlu olan o, asıl mağdur olan benim" derken Heard'ın yüzündeki morluklar için "Boyayarak morarmış gibi göstermek istedi" diye konuştu.
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Ünlü yıldız Johnny Depp, kendisine 50 milyon dolarlık boşanma davası açan Amber Heard'ın şiddet gördüğü iddialarını yalanladı.
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İkilinin davasında Deep'in dosyadan yansıyan ifadeleri ortaya çıktı. Deep'in ifadelerinde şiddet ve boya detayı hakkında konuşması yer aldı.
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Deep, Heard'ın şiddeti ispat etmek için yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları yayınlaması hakkında konuştu.
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Depp, "Heard yalan söylüyor. Şiddet uygulamadım. O fotoğraflarda yüzünü boyayarak morarmış gibi göstermek istedi" ifadelerini kullandı.
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55 yaşındaki Yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımın sonuna kadar şiddeti reddetmeye devam edeceğim. Ne eşime ne başka bir kadına hiçbir zaman şiddet uygulamadım."
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"Suçlu olan o, asıl mağdur olan benim. Uyuşturucu maddeleri alkolle karıştırarak bana karşı şiddet uyguladı. Üçüncü şahısların tanıklığında ciddi yaralanmama sebep oldu."
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İkili 15 ay süren evliliklerinin ardından 2016 yılında birlikteliklerini sonlandırarak boşanmıştı.