Jose Mourinho'nun tazminatıyla Türkiye'de neler alınabilir?

1 Manchester United'da göreve başladığı günden beri bir otelde kalan Mourinho odadan ayrılırken fatura da ortaya çıktı. The Guardian gazetesinin haberine göre Portekizli çalıştırıcı 895 gündür otelde kalıyordu.

2 6 Temmuz 2017'den itibaren bu otelde kalmayan başlayan Jose Mourinho, Manchester United yönetimine 895 günlük bir fatura çıkardı. Odanın günlüğü 600 Sterlin (4 bin TL'den fazla) olduğu düşünülürse, yönetimin sadece konaklama bedeli olarak 537 bin Sterlin (3.5 milyon TL'den fazla) ödeyeceği belirtildi.





3 The Guardian'ın ulaştığı yetkili, Portekizli'nin, otelde "prestijli" kategorisinde bulunan altı odadan birinde kaldığını söyledi ve odanın özelliklerini şöyle sıraladı:



- Ücretsiz, kablosuz internet hizmeti

- Gecelik ücreti 600 Sterlin (4 bin TL'den fazla)

- Çift kişilik yatak

- Nehir manzaralı, yatak odasından ayrı bir oturma odası ve dinlenme odası





4 Üstelik bu miktar Jose Mourinho'nun İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'a çıkardığı dev faturanın yanında detay olarak kalıyor. Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişili nde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Spor dünyasında özellikle Avrupa'da 70 milyon TL çok büyük bir para olmayabilir ama her ülkede sıradan vatandaş için bu rakam oldukça yüksek rakam!

5 Peki ama Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 70 milyon lirayla Türkiye'de neler yapılır neler alınır? Ya da Jose Mourinho'nun tazminatı ile... İşte detaylar...

6 Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesiyle İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 7 bin liradan kiraya verilebilir. Söz konusu Mourinho'nun tazminatı olursa bu rakam iki katırna çıkar ve İstanbul Bağdat Caddesi'nde 3.5 milyon liradan 40'tan fazla daire alınabilir ve aylık 7 bin liradan kiraya verilir...

7 İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası alınabilir. İngiliz kulübünün ödeyeceği tazminat ile bu sayı 100'ü geçer.

8 Büyük ikramiye ile İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire alınabilir. Portekizli teknik adamın tazminatıyla 232'den fazla daire alınabilir.

9 Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesiyla tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400 alınabilir. Mourinho'nun tazminatıyla 88'den fazla...







10 Boğaz'da müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa alınabilir. Yalı 45 bin liraya, villalardan her biri 25 bin liraya kiraya verilebilir. Mourinho ise tazminatıyla Boğaz'dan 6 yalı alabilir.

11 Yılbaşı ikramiyesiyle 134 bin 900 liralık Volkswagen Golf'ten 764 adet satın alabilirsiniz. Manchester United'ın ödeceyeceği tazminat ile bu sayı 1528'i geçer.