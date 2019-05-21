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Josephine Skriver 72. Cannes Film Festivali’nde

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72. Cannes Film Festivali’nde La Belle Epoque filminin prömiyerine katılan Victoria’s Secret modeli Josephine Skriver, kırmızı halıya kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

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    Josephine Skriver, 72. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damga vurdu.

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    Victoria’s Secret meleği olarak ünlenen 26 yaşındaki Danimarkalı model, festival kapsamında düzenlenen La Belle Epoque filmi galasına katıldı.

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    Dünkü galada Skriver, kırmızı halıda Pamella Roland imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

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    Ünlü model, kıyafetini Pomellat mücecherler ve Giannico marka ayakkabılarla tamamladı.

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    Galada ayrıca Amerikalı model Hailey Clauson, Ralph & Russo tasarımı elbisesi, Bulgari mücevherleri ve Sergio Rossi ayakkabılarıyla katıldı.

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    İşte galanın kırmızı halısında yer alan diğer isimler...

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    Petra Nemcova
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    Cindy Bruna
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    Pixie Lott

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    Oliver Cheshire

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