Josephine Skriver 72. Cannes Film Festivali’nde
ntv.com.tr
72. Cannes Film Festivali’nde La Belle Epoque filminin prömiyerine katılan Victoria’s Secret modeli Josephine Skriver, kırmızı halıya kırmızı elbisesiyle damga vurdu.
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Josephine Skriver, 72. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damga vurdu.
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Victoria’s Secret meleği olarak ünlenen 26 yaşındaki Danimarkalı model, festival kapsamında düzenlenen La Belle Epoque filmi galasına katıldı.
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Dünkü galada Skriver, kırmızı halıda Pamella Roland imzalı elbisesiyle boy gösterdi.
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Ünlü model, kıyafetini Pomellat mücecherler ve Giannico marka ayakkabılarla tamamladı.
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Galada ayrıca Amerikalı model Hailey Clauson, Ralph & Russo tasarımı elbisesi, Bulgari mücevherleri ve Sergio Rossi ayakkabılarıyla katıldı.
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İşte galanın kırmızı halısında yer alan diğer isimler...
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7Petra Nemcova
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8Cindy Bruna
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Pixie Lott
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Oliver Cheshire
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