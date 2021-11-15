Jürgen Klopp: Donald Trump ve Boris Johnson'ın seçimleri kazanması tüm dünya için kötü bir işaret

Haberler 15.11.2021 - 11:48
Premier Lig ekibi Liverpool’un menajeri Jürgen Klopp; Alman menajer Gabby Logan’ın Mid-Point isimli podcast’ine konuk oldu. Klopp, programda siyasette 'kitleleri bölen' figürlerin nasıl seçildiğini sorguladı.
Klopp “Şunu söylemeyelim ki yakın zamanda Donald Trump ve Boris Johnson’ın kazandığı iki seçim, tüm dünya adına kötü bir işaretti çünkü herkes önceden bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını biliyordu” dedi.
Alman menajer “Toplum olarak buna biz izin verdik ve buna inanamıyorum. “Şimdi biri gitti ancak diğeri hâlâ çırpınıyor. Bu inanılmaz” dedi
54 yaşındaki menajer, Brexit destekçisi Nigel Farage’ı da topa tuttu. Klopp, sağduyu sahibi insanların İngiliz politikasında göz ardı edildiğini söyledi.
Alman eski futbolcu “Neden Farage ve Johnson gibi insanların toplulukları bu şekilde bir yöne sürüklemelerine izin veriyoruz? Açıkçası sağduyulu insanlara ihtiyaç duyulmuyor. Ancak sorun tam da bu, işler böyle yürümemeli" diye konuştu.