Jürgen Klopp: İngilizceyi Friends sayesinde öğrendim

1 Friends dizisini çok izlediğini belirten Klopp, "İngilizceyi Friends dizisi sayesinde öğrendim. Çok anlaşılır konuşuyorlardı. Bölümlerini izleye izleye daha iyi anlamaya başladım" dedi.





2 Alman teknik adam BBC'ye verdiği röportajda "Dizideki Joey karakterinden biraz daha akıllı olduğumu söyleyebilirim. Ancak kadınlarla ilişkim hiçbir zaman onun kadar iyi olmadı. Ben de işler o kadar kolay yürümüyordu. Dizideki kızları, erkeklerden daha çok seviyordum" sözlerini kullandı.

3 Jürgen Klopp; İngilizce dizi, film izlemenin önemi hakkında da konuşurken "Ayrıca çok fazla radyo dinliyordum. Film izlemekte faydalı oluyor. Böylece diyalog şekillerini, tonlamaları, hatta boş konuşmaları bile öğrenebiliyordun" dedi.





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5 1994 yılında başlayan ve başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin yer aldığı sit-com dizisi Friends etkisini izleyiciler üzerinde sürdürmeye devam ediyor.

6 2004 yılında 10 sezonun ardından yayınını bitiren David Crane ve Martha Kauffman'ın yaratıcısı olduğu Friends, hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

7 Hatta, yayınlanan raporlara göre Friends, geçtiğimiz yıl online streaming platformları üzerinden İngiltere'de en çok izlenen dizi oldu.