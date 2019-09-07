Jürgen Klopp şampiyonluk partisinden sonra yaşadıklarını anlattı

1 Borussia Dortmund’u 2010-2011 sezonunda Almanya Bundesliga’da şampiyon yapan Jürgen Klopp, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaşadığı anları yakın zamanda Amazon'da yayınlanacak Inside Borussia Dortmund adlı belgeselde anlattı.





2 Klopp, kutlama partisinden sonra bir kamyonda uyandığını ve öncesinde hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi:





3 “Şampiyonluk sonrası verdiğim röportajlarda da belki belli olmuştur, kafam yerinde değildi. Doğru düzgün hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Birisine anlattım mı, ondan emin değilim…Ama parti sonrası garajın birinde bir kamyon kasasında uyandım. Tek başımaydım. Bir tek bunu hatırlıyorum, öncesinde neler olduğuna dair en ufak bir fikrim yok."





4 "Uyandım, kamyondan indim ve kendimi bir fabrika bahçesinde buldum. Sonra bahçede dolandım, bir adamın silüetini gördüm. Islık çaldım, bayağı yüksek sesle ıslık çalarım. Adam bunu duyunca yavaşladı. Bekledim ve sonra o adamın Aki Watzke (Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke) olduğunu gördüm. O koca bahçede bir tek ikimiz vardık.” Mirror'ın haberine göre; Klopp, fabrikada mahsur kaldıkları için yola çıkarak otostop çekmek zorunda kaldıklarını söyledi ve devam etti:







5 “Aki yolda eski bir pikabı durdurdu. Arabayı bir Türk sürüyordu. Aki ona, ‘Bizi İtalyanlar'a götür' dedi. Adam da ‘Hayır, sizi oraya götürmeyeceğim' dedi. Aki cebinden 200 euro çıkardı ve ‘Evet, götüreceksin' diyerek parayı uzattı. Adam parayı görünce ‘Tamam' dedi. Aki öne oturdu, ben arkaya oturdum. Çok yorgundum, kafamı cama vurup duruyordum. Bir yerden tak tak diye ses geliyordu. ‘Neler oluyor?' dedim. Hayal gördüğümü sandım ama görmüyordum. Arabanın bagajı tavuk doluydu!”