Justin Bieber baba mı oluyor?

Bieber, Instagram’da, “Bir albüm istediğinizle ilgili pek çok mesaj alıyorum. Gençliğim boyunca turne yaptım ve 20’li yaşlarımın başında, son turnede muhtemelen siz de fark etmişsinizdir, mutsuzdum. Ben bunu hak etmiyorum, siz bunu hak etmiyorsunuz. Gelmek için para veriyorsunuz ve enerji dolu, eğlenceli bir konser bekliyorsunuz ve ben son turnede duygusal olarak size bunu veremedim” dedi.