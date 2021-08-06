Justin Bieber: Beni hasta ve rahatsız göstermeyin

Justin Bieber, geçtiğimiz kasım ayında Instagram'da yaptığı açıklamada, "Bazı fotoğraflarımın sürekli karşıma çıkmasının algoritması ne bilmiyorum ama bu çok sinir bozucu. Daha sağlıklı olmak için kendime zaman ayırdım ve bana bu yapılan bir sabotaj gibi hissediyorum. Bu fotoğraflar benim çok sağlıksız olduğum bir zamandan. Lyme hastalığı ile mücadele ediyordum. Üstteki tüm fotoğraflar beni dağılmış gösteriyor, değil mi? Zor bir zamandan geçtiğim açık olarak ortada ama medya ısrarla bu fotoğrafları tercih ediyor" demişti.





