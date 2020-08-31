Justin Bieber ile Hailey Baldwin indirimden malikane aldı

Ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin, ilk satış fiyatının yarısına kadar indirim yapılan bir malikane satın aldı. Çiftin komşuları arasında Hollywood'un en ünlü simaları yer alıyor.

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31.08.2020 - 08:18

İki yıl önce hayatlarını birleştiren müzisyen Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, California'nın en gösterişli bölgelerinden biri olan Beverly Park'ta yeni bir malikane satın aldı.





Beverly Park'ta bulunan malikane için Bieber ve Baldwin Bieber'ın ödediği fiyat ise 25. 8 milyon dolar. Yaklaşık iki yıldır satışta olan malikane için istenen ilk fiyat 42 milyon dolardı.

Fakat o fiyata alıcı bulunamayınca emlak şirketi ve satıcı arasında yapılan müzakereler sonucu fiyat 25.8 milyon dolara indirildi.





Beverly Hills'te şu an yaşadıkları malikeneyi sadece 18 ay önce satın alan 26 yaşındaki Justin Bieber ile 23 yaşındaki eşi Hailey Baldwin, buna rağmen bu yeni malikane için yaklaşık 26 milyon doları gözden çıkarmaktan geri durmadı.

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Çiftin yeni malikanesi California'da Beverly Park adlı semtte bulunuyor. Bu bölgede, Hollywood ünlüleri başta olmak üzere ABD'nin ve dünyanın en zengin kişilerinin geniş araziler içindeki malikaneleri bulunuyor.

Bieber ve Baldwin'in ünlü komşuları arasında Sofia Vergara, Denzel Washington, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Rod Stewart da var.





Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın yeni aşk yuvasında tam yedi yatak odası ve 10 tane de tam teçhizatlı banyo bulunuyor.







Geniş oturma odasında bir de mekana uygun büyük bir şömine yer alıyor. Ayrıca içinde açık şef mutfağı bulunan bir mutfağa açılan bir başka geniş oturma odası da malikanenin sahiplerine sunduğu olanaklar arasında...







Malikanenin üst katındaki lüks ebeveyn yatak odasının ise kendi oturma odası, banyosu, giyinme odası bulunuyor. Odanın tavandan tabana kadar uzanan geniş pencereleri ve pencereli kapıları ise yakındaki dağ manzarasını odanın içine getiriyor.

Büyük kütüphane ve sinema odaları, özel spa, spor salonu da Bieber ve Baldwin'in yeni malikanesinde kullanabilecekleri diğer bölümler

Ünlü çiftin yeni evinden fotoğraflar...