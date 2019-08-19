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Justin Bieber ile Hailey Baldwin’in düğün tarihi belli oldu

ntv.com.tr

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in bir türlü gerçekleşmeyen düğünü için tarih belli oldu.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in bir türlü gerçekleşmeyen düğünü için tarih belli oldu.

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    TMZ’nin haberine göre, geçen yıl 13 Eylül’de New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahla evlenen ünlü çiftin düğünü gelecek ay yapılacak.

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    Eylülde olacağı bilinen ama günü tam olarak açıklanmayan düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katılacak.

    Bieber çifti, düğünde birinci evlilik yıldönümlerini de kutlayacak.

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    Justin Bieber’ın ülkesi Kanada’da mı yoksa Hailey Baldwin’in ülkesi ABD’de mi yapılacağı bilinmeyen düğünün tarihi daha önce üç kez ertelenmişti.

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    Sık sık eşiyle fotoğraflarını paylaşan ve eşine aşk dolu sözler sarf eden Justin Bieber, son paylaşımında “Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum” dedi.

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