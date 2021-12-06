Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi

Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslenmişti.

