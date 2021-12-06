Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi

Justin Bieber, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yapılan iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser vermek üzere sahneye çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 09:53 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 10:08

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 1

, ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle kendisine yapılan tüm iptal çağrılarına rağmen, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde konser verdi.

27 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, F1 Grand Prix yarışı nedeniyle düzenlenen etkinlikte performans sergileyerek Deserve You, Somebody ve Hold On gibi popüler şarkılarını seslendirdi.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 2

Şarkıcının 25 yaşındaki süper model eşi Hailey Bieber da Justin Bieber’ın konser anından paylaşım yaparak, ona desteğini gösterdi.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 3

F1 gösterisi için Bieber’ın yanı sıra A$AP Rocky, Jason Derulo, David Guetta ve Tiesto gibi dünyaca ünlü isimler de Arabistan’da sahne aldı.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 4

Suudi gazeteci ’nın Ekim 2018’de, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi nedeniyle, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bieber’a mektup yazarak konserini iptal etmesini istemişti.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 5

Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslenmişti.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 6

Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurgulamış, "Suudi Arabistan'a hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBS'nin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor" ifadelerine yer vermişti.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 7

Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istemişti.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 8

İnsan Hakları Vakfı Başkanı Céline Assaf-Boustani de geçen ay bir açıklama yaparak, “milyonların idolü olan bir sanatçının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından piyon olarak kullanılmasının bir felaket olduğunu” vurgulamıştı.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 9

ABD’de Bieber’ın Suudi Arabistan konseini iptal etmesi için kampanyalar düzenlenmişti.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 10

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 11
Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 12
Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 13
Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 14
Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi - 15

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