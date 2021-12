Justin Bieber iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser verdi

Justin Bieber, ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle kendisine yapılan tüm iptal çağrılarına rağmen, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde konser verdi.

27 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, F1 Grand Prix yarışı nedeniyle düzenlenen etkinlikte performans sergileyerek Deserve You, Somebody ve Hold On gibi popüler şarkılarını seslendirdi.