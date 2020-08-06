Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Amerikalı model eşi Hailey Baldwin Bieber, birlikte vaftiz oldu. Bieber, eşiyle el ele tutuşup evliliklerini kutsadıkları o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.

06.08.2020 - 13:21

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 1

Justin Bieber ile Haikey Baldwin Bieber, evliliklerini ve Tanrı'ya adanmışlıklarını kutsamak adına geçen ay birlikte vaftiz oldu. Bieber, o anlarda çekilen fotoğrafları dün sosyal medya sayfasından paylaştı.

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 2

Bieber, tören sırasında çekilen fotoğrafları "Karım Hailey ile birlikte vaftiz olduğumuz an. Bu, hayatımın en özel anlarından biriydi. İsa'ya olan sevgimizi ve güvenimizi arkadaşlarımız ve ailemizle alenen gösterdik" notuyla paylaştı.

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 3
26 yaşındaki Bieber ile 23 yaşındaki ünlü modelin hayranları vaftiz fotoğaflarına 3,5 milyonun üstüne beğeni yağdırırken, çifte mutluluk dileklerini içeren mesajlar gönderdi.
Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 4

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, birlikte vaftiz olmaya, geçtiğimiz ay birlikte çıktıkları turda uğradıkları Idaho'da karar verdi. Vaftiz törenini, papaz Judah Smith gerçekleştirdi.

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 5
Bieber, vaftiz için denize açıldıkları sırada papaz  Judah Smith ile çekildiği bu fotoğrafı da paylaştı.
Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu - 6

Genç çift, 2018 yılında sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Daha sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün töreni düzenledi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER