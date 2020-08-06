Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu

06.08.2020 - 13:21
Justin Bieber ile Haikey Baldwin Bieber, evliliklerini ve Tanrı'ya adanmışlıklarını kutsamak adına geçen ay birlikte vaftiz oldu. Bieber, o anlarda çekilen fotoğrafları dün sosyal medya sayfasından paylaştı.
Bieber, tören sırasında çekilen fotoğrafları "Karım Hailey ile birlikte vaftiz olduğumuz an. Bu, hayatımın en özel anlarından biriydi. İsa'ya olan sevgimizi ve güvenimizi arkadaşlarımız ve ailemizle alenen gösterdik" notuyla paylaştı.
Justin Bieber ve Hailey Baldwin, birlikte vaftiz olmaya, geçtiğimiz ay birlikte çıktıkları turda uğradıkları Idaho'da karar verdi. Vaftiz törenini, papaz Judah Smith gerçekleştirdi.
Genç çift, 2018 yılında sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Daha sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün töreni düzenledi.