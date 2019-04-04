NTV

Justin Bieber'dan 1 Nisan şakası için özür

Eşi Hailey Baldwin'in 1 Nisan'da doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaşan Justin Bieber, yaptığı hamilelik şakası için özür mesajı yayınladı.

  • 1

    1 Nisan'da yaptığı 'Eşim hamile' şakasıyla tepki toplayan Justin Bieber, özür mesajı geldi.


  • 2

    Bir şakacı olduğunu açıklayan Kanadalı şarkıcı tepki çekince konu hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.


  • 3

    Bieber şu ifadeleri kullandı: "Çocuğu olmayanlara duyarsız kalmayı amaçlamadım. "


  • 4

    "Tanıdığım birçok insan ailesini şaşkına çevirmek için böyle şakalar yapıyor"


  • 5

    "İncittiğim herkesten özür dilerim. Kimseyi üzmek istemem"

  • 6

    Bieber, 2018 yıl sonunda Hailey Baldwin ile evlenmiş ve ardından genç model sosyal medyada sosyadını 'Bieber' olarak değiştirmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin