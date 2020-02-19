Justin Bieber'dan Billie Eilish'e destek: Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum



25'inci James Bond filmi için No Time To Die şarkısını seslendiren Billie Eilish, sosyal medyadaki olumsuz yorumlardan etkilendiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Justin Bieber, meslektaşına destek olarak "Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum" dedi.

Justin Bieber verdiği bir röportajda başka bir genç yıldız Billie Eilish hakkında konuştu. Bieber, 5 Grammy ödüllü 18 yaşındaki şarkıcıyı korumak için elinden geleni yapacağını anlattı.

Gözyaşlarını tutamayan Bieber, "Onu rahat bırakın istediğini yapsın ve eğer bana ihtiyacı olursa ben onun her zaman yanında olacağım. Anı korumak istiyorum çünkü insanlar onlarla karşılaştığında bunu suistimal ediyorlar" dedi.

25 yaşındaki şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Evet, yani onu korumak istiyorum. Kendini kaybetmesini istemiyorum. Benim yaşadığım hiçbir şeyi yaşamasını istemiyorum. Bunları kimsenin yaşamasını istemem. Eğer bana ihtiyacı olursa, sadece bir telefon uzaktayım."