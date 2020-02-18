Justin Bieber'dan Selena Gomez açıklaması: Pervasız davrandım

Gomez’den ayrıldıktan sonra bir süre yolunu bulmaya çalıştığını söyleyen 25 yaşındaki ünlü şarkıcı, Gomez’le uzun süreli ilişkisinin onu hala yaraladığını da dile getirdi.

Bieber, “Hailey’i çok fazla vakit geçirmeye başlamadan önce uyarmıştım. Ona şöyle dedim, ‘Dinle, canım hala çok yanıyor ve hala yolumu bulmaya çalışıyorum. Sana bağlanmaya hazır değilim. Bir şey söyleyip sonra tersini yapmak istemiyorum'."





