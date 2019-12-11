Justin Timberlake’in açık mektupla özür dilemesi Jessica Biel’in isteği

Timberlake, Instagram’dan yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

“Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum. Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama açık söyleyeyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla alkollüydüm ve davanışımdan dolayı pişmanım. Daha iyi bilmeliydim. Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil. Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı. Palmer filminde çalışmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Bu filme devam etmeyi iple çekiyorum ve insanların seyretmesi için heyecanlanıyorum."