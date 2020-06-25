ntv.com.tr 25.06.2020 - 06:57 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 07:06
K-pop yıldızı, Güney Koreli şarkıcı Taecyeon yeni bir ilişkiye başladı. 2PM grubunun 31 yaşınaki rap şarkıcısının yeni ilişkisini, bağlı olduğu 51K adlı ajans da doğruladı.
Xportsnews’te yer alan habere göre, The Game: Towards Zero filmindeki oyunculuğuyla da tanınan 31 yaşındaki şarkıcının birlikte olduğu kişi, tanınan biri değil. Taecyeon ve ismi bilinmeyen sevgilisi, Güney Kore’nin Gangwon şehrindeki Pyeongchang bölgesinde birlikte görüldü.
"KIZ ARKADAŞI ÜNLÜ DEĞİL"
Şarkıcının ajansından yapılan açıklamada, “Taecyeon’un ünlü olmayan biriyle birliktelik yaşadığı doğru. Kişisel mahremiyeti ve kız arkadaşı ünlü olmadığı için bilgi vermemeye dikkat ediyoruz” denildi.
Güney Kore'nin Seul şehrinde doğan Taecyeon, yaklaşık yedi seneliğine Bedford, Massachusetts'e taşındı. Aslında JYP Entertainment seçmelerine New York'ta, model olarak girdi. Taecyeon ayrıca Junho ve Minjun ile birlikte Superstar Survival adı verilen seçme şovuna katıldı ama ayrılan ilk aday oldu. Bada ile dördüncü albümünde bulunan Yes I'm In Love adlı şarkıda ve Baek Ji Young ile de My Ear's Candy adlı şarkıda düet yaptı. SBS'nin Family Outgoing isimli programının ikinci sezonunun bir üyesi olan şarkıcı, Cinderella Stepsister'da oyunculuğunu kanıtladı. 2011 yılında KBS2'nin Dream High adlı dizisinde oynadı.
2PM GRUBU 2008'DE KURULDU
Taecyeon’un üyesi olduğu 2PM grubu, JYP Entertainment tarafından yönetiliyor. 2008’de kurulan ve altı üyesi bulunan Güney Koreli idol grubunun eski lideri Jay Park, 2010 yılının başında resmi olarak gruptan ayrıldı.
AKROBATİK DANS STİLİ
2PM üyeleri yolculuklarına Koreli şarkıcı Park Jin Young'un One Day isminde 11 kişilik bir grup kurmasıyla başladı. One Day, daha sonra grup 2PM ve benzer ama bağımsız bir grup olan 2AM olarak ikiye ayrıldı. 2PM performanslarında akrobatik dans stillerini de sergiledikleri "10 Jeom Manjeome 10 Jeom" (10 Üzerinden 10) isimli şarkıyla çıkış yaptı.
Again & Again teklileri ile ilk kez liste başına oturdular. Bu iki tekli de 2009'da yayınlanan ve ilk stüdyo albümleri olan The First Album 1:59PM’de yer aldı.
Grup 2011'de Hands Up''simli bir başka Korece albüm yayımlayarak yollarına devam etti. Aynı yıl daha sonra Republic of 2PM ile Japonya'da çıkış yaptı. Bir yıldan uzun bir süre sonra 2013'te grup üçüncü stüdyo albümleri Grown ile dönüş yaptı.
Grup, 2014 Eylül ayının başında ise grup üyesi Jun.K tarafından bestelenen dördüncü stüdyo albümleri Go Crazy ile tekrar hayranlarının karşısına çıktı.
'MAÇO ERKEK' İMAJI
Birçok Koreli grubun "güzel erkek" (Korece:kkonminam) imajı edindiği bir zamanda 2PM çıkış yaparken sert ve maço bir imaj oluşturdu. 2PM maskülen tarzını vurgulayarak 2008'de "jimseung-dol" (jimseung Korece'de hayvan veya canavar demek) fenomenini yarattı.