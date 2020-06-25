K-pop yıldızı Güney Koreli şarkıcı Taecyeon yeni bir ilişkiye başladı

Grup 2011'de Hands Up''simli bir başka Korece albüm yayımlayarak yollarına devam etti. Aynı yıl daha sonra Republic of 2PM ile Japonya'da çıkış yaptı. Bir yıldan uzun bir süre sonra 2013'te grup üçüncü stüdyo albümleri Grown ile dönüş yaptı.

Grup, 2014 Eylül ayının başında ise grup üyesi Jun.K tarafından bestelenen dördüncü stüdyo albümleri Go Crazy ile tekrar hayranlarının karşısına çıktı.