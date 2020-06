K-pop yıldızı Güney Koreli şarkıcı Taecyeon yeni bir ilişkiye başladı

Güney Kore'nin Seul şehrinde doğan Taecyeon, yaklaşık yedi seneliğine Bedford, Massachusetts'e taşındı. Aslında JYP Entertainment seçmelerine New York'ta, model olarak girdi. Taecyeon ayrıca Junho ve Minjun ile birlikte Superstar Survival adı verilen seçme şovuna katıldı ama ayrılan ilk aday oldu. Bada ile dördüncü albümünde bulunan Yes I'm In Love adlı şarkıda ve Baek Ji Young ile de My Ear's Candy adlı şarkıda düet yaptı. SBS'nin Family Outgoing isimli programının ikinci sezonunun bir üyesi olan şarkıcı, Cinderella Stepsister'da oyunculuğunu kanıtladı. 2011 yılında KBS2'nin Dream High adlı dizisinde oynadı.