Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler'in tapu davası (Boşanma protokolünde kriz)
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eski eşi Seçkin Piriler bir kez daha mahkemelik oldu. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Tangöze’ye dava açtı.
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Boşanma protokole göre Kaan Tangöze’nin Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmesi gerektiğini ama bunu yapmadığını iddia eden Seçkin Piriler, mahkemeye başvurdu.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Piriler’in avukatı da söz konusu hissenin müvekkiline devredilmesi gerektiğini belirterek, “Tapu kaydının iptali ile evin yüzde 50’sinin müvekkilim adına tescilini istiyoruz” dedi.
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İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesine göre, Kaan Tangöze imzaladıkları protokol gereği boşanırken Ortaköy’de birlikte oturdukları dairenin yüzde 50’sini Piriler’e bırakmıştı.
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Aynı protokole göre evin devrinin Seçkin Piriler’e yapılması gerekiyordu. Ancak Kaan Tangöze protokol hükümlerine uymadı.
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Mahkeme, başvuru üzerine başkalarına satılmaması için tedbir koyduğu Ortaköy’deki dairenin üzerinde ipotek olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.