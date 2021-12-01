Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan yeni dizi Kaderimin Oyunu, ilk bölümüyle 3 Aralık Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu’nun birinci bölüm konusu ve fotoğrafları yayınlandı.

Haberler 01.12.2021 - 10:34

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan NGM Medya imzalı yeni dizi Kaderimin Oyunu, ilk bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 3

Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek.

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 4

1. BÖLÜM KONUSU

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. 

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 5

Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 6

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM FRAGMANI

Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 1. bölüm fotoğrafları - 8

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER