Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle 11 Mart Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye hislerini daha fazla içinde saklayamıyor. İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 09.03.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 14:57

Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günü  izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek

Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.

Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 3

12. BÖLÜM KONUSU

Helin’in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur’a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal’den gelir. Helin ve Cemal’in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal’i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.

Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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