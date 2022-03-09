Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 09.03.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 14:57
Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.
12. BÖLÜM KONUSU
Helin’in geçmişindeki hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Uğur’a çarpmasının etkileri gittikçe büyürken ona asıl darbe Cemal’den gelir. Helin ve Cemal’in arasını düzeltmek için Mahir harekete geçer. Bu hamle Asiye ve Cemal’i zor duruma sokar. Tüm bu yaşananların etkisiyle iyice sıkışan Asiye ise hislerini daha fazla içinde saklayamayacaktır.