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Kadın sinemacılar 2019 Women in Film galasında toplandı

ntv.com.tr

Sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan Women in Film hareketinin 2019 galası, sinemanın ünlü kadınlarını bir araya getirdi.

  • 1

    Her yıl yapılan Women in Film (Sinemada Kadınlar) galası, eğlence sektöründe kadınlar için cinsiyet eşitliğini savunan vakfı desteklemek, Los Angeles’taki çeşitli eğitim ve hayırsever çabaları destekliyor.

  • 2

    2019 Women in Film galası, dün Beverly Hills’teki Beverly Hilton’da yapıldı.

  • 3

    Xosha Roquemore’un sunduğu galada Amy Poehler, Issa Rae, Elizabeth Debicki ve Cathy Schulman’a eğlence sektörüne katkılarından dolayı onur ödülleri verildi.

  • 4

    Geceye sinema dünyasının ünlü kadınları katıldı.

    İşte 2019 Women in Film galası kırmızı halısından yansıyanlar...

  • 5

    Jaime King
  • 6

    Amy Poehler

  • 7

    Viola Davis
  • 8

    Natasha Lyonne

  • 9

    Issa Rae

  • 10

    Elizabeth Debicki

  • 11

    Melanie Liburd
  • 12

    Rosanna Arquette
  • 13

    Harley Quinn Smith
  • 14

    Claudia Kim
  • 15

    Niki Koss
  • 16

    Ryan Michelle Bathe
  • 17

    Katie Cassidy
  • 18

    Xosha Roquemore
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