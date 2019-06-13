Kadın sinemacılar 2019 Women in Film galasında toplandı
ntv.com.tr
Sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan Women in Film hareketinin 2019 galası, sinemanın ünlü kadınlarını bir araya getirdi.
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Her yıl yapılan Women in Film (Sinemada Kadınlar) galası, eğlence sektöründe kadınlar için cinsiyet eşitliğini savunan vakfı desteklemek, Los Angeles’taki çeşitli eğitim ve hayırsever çabaları destekliyor.
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2019 Women in Film galası, dün Beverly Hills’teki Beverly Hilton’da yapıldı.
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Xosha Roquemore’un sunduğu galada Amy Poehler, Issa Rae, Elizabeth Debicki ve Cathy Schulman’a eğlence sektörüne katkılarından dolayı onur ödülleri verildi.
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Geceye sinema dünyasının ünlü kadınları katıldı.
İşte 2019 Women in Film galası kırmızı halısından yansıyanlar...
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5Jaime King
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6
Amy Poehler
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7Viola Davis
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8
Natasha Lyonne
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9
Issa Rae
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10
Elizabeth Debicki
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11Melanie Liburd
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12Rosanna Arquette
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13Harley Quinn Smith
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14Claudia Kim
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15Niki Koss
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16Ryan Michelle Bathe
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17Katie Cassidy
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18Xosha Roquemore