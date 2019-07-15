Kadın ve erkeklerin gözünden sevgilileri
Kadınlar, erkek arkadaşlarını nasıl görüyor; erkekler, kız arkadaşlarını nasıl görüyor? Sosyal medya kullanıcısı kadınlar, erkek arkadaşlarının çektiği kendi fotoğrafları ile kendilerinin çektiği erkek arkadaş fotoğraflarını yan yana getirerek paylaştı. Sonuç çarpıcı: Kadınlar, erkek arkadaşlarını çekerken özen gösterirken, erkeklerde aynı özeni görmek pek mümkün değil!
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