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Kadın ve erkeklerin gözünden sevgilileri

Kadınlar, erkek arkadaşlarını nasıl görüyor; erkekler, kız arkadaşlarını nasıl görüyor? Sosyal medya kullanıcısı kadınlar, erkek arkadaşlarının çektiği kendi fotoğrafları ile kendilerinin çektiği erkek arkadaş fotoğraflarını yan yana getirerek paylaştı. Sonuç çarpıcı: Kadınlar, erkek arkadaşlarını çekerken özen gösterirken, erkeklerde aynı özeni görmek pek mümkün değil!

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