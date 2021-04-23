Kağıt Ev 2. bölüm fotoğrafları

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.