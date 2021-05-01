Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor

Star’ın yeni dizisi Kağıt Ev’in yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Aylin’in Cihan’a karşı olan öfkesi ön plana çıkarken, kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlıyor...

01.05.2021 - 10:50

Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor - 1

Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev’in 3’ncü bölümünden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin, büyük şok yaşar.

Kağıt Ev 3. bölüm 2. fragman / Tıkla İzle

Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor - 2
Yaşadığı şokun ardından, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zanneden Aylin, öfkesini Cihan’dan çıkarmak ister.

Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor - 3
Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar.
Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor - 4
Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.
Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor - 5

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer alıyor. dizinin başarılı oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.

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