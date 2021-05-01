Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor

Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev’in 3’ncü bölümünden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin, büyük şok yaşar.

Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar.

Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.