Kağıt Ev 3. yeni bölümde Aylin geçmişiyle yüzleşiyor

01.05.2021 - 10:50
Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev’in 3’ncü bölümünden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin, büyük şok yaşar.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer alıyor. dizinin başarılı oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.