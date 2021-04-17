Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu yeni dizini anlattı: Alışılmışın dışında

ntv.com.tr 17.04.2021 - 07:21
DUVARLARIN YIKILMASIYLA BAŞLAYAN HİKAYE
Babil'in ardından yeniden Star TV ekranlarına döndünüz. Son olarak dijital platformdaki Hükümsüz'de hayat verdiğiniz Melek karakterinin toplumsal mesajları da vardı. Seyirci Kağıt Ev dizisinde Aylin'le nasıl bir Nur Fettahoğlu görecek?
- "Aylin güçlü, tuttuğunu koparan ve kendi uzmanlık alanında çok başarılı bir hukukçu. Her şeyin üstesinden kendi başıma gelebilirim mantığı ile belki de kimseye güvenemediği için, kendine yıkılmaz olduğunu düşündüğü surlarla bir dünya kuruyor. Sakladığı sırlar var. Kendi hayatında herkesten gizli bunlarla mücadele ederek kurduğu steril, planlı ve kontrollü dünyası bir gün hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde çöküyor. Beklemediği bir olaylar silsilesinde duvarları birer birer yıkılırken tanışıyoruz onunla. Bu toz dumanın içerisinde, bir yandan yıkım devam ederken, bir yandan o duvarları yeniden kurmaya çabalayan bir kadının hikayesini izleyeceğiz. Bana ne tür duygularla gelecek, o dönüştükçe hikayesi onu nasıl dönüştürecek ben de bunu heyecanla keşfetmeyi bekliyorum."
"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR KURGU VE RİTME SAHİP"
Genel hatlarıyla bu dizide alışılmışın dışında nasıl bir hikaye izleyeceğiz?
- "Alanlarında çok başarı olan iki hukukçunun kızlarının işlediği bir cinayet sonucu adalete güvenmek yerine yanlış karar vermeleriyle birlikte tersine dönen dünyaları. Alışılmışın dışında bir kurguya ve ritme sahip bazen çekerken nefes almaya vaktimiz olmadığını düşündürtecek kadar."
"DUYGULARLA YÖNLENDİĞİM SERÜVENİ SEVİYORUM"
Canlandırdığınız Aylin karakteri ve gerçek hayattaki Fettahoğlu'nun ortak ve ters yönleri neler?
- "Kendimden yola çıkarak değil de yaşadığım her karakteri başlı başına benden farklı bir birey olarak düşünüp onun hikayesini yazarak ilerlemek daha doğru geliyor. Gün sonunda, aynı coğrafyanın kadınıyız benzer özellikler mutlaka gösteriyoruz oynadığım karakterlerle şu ya da bu biçimde. Ama yola çıkarken kendimden bir şey bulmaktansa, sürprizleri, o karakteri çözümlerken gelen duygularla yönlendiğim serüveni seviyorum. Aylin için de bu geçerli. Kendi başına, Nur’dan bağımsız bir karakter. O yüzden böyle bir mukayeseye hiç girmedim açıkçası."
DİJİTAL Mİ, TELEVİZYON MU?
Son dönemde hem televizyonda hem dijitalde birçok projenin içindesiniz. İki mecrayı artıları eksileriyle kıyasladığınızda ileriye dönük dizi sektöründe ne gibi değişimler olabilir?
- Geldiğimiz noktada ileriye yönelik bir öngörü maalesef mümkün değil, çok fazla değişken parametre var. Her iki ortamda da, risk alan, değişen, dönüşen daha cesur, ve dolayısıyla yeni sınırlarda dolaşan işlerin artmasını diliyorum. Uzun anlatımlar yerine kısa ve etkili anlatımlar belki. Ama bunlar tabii sadece sektörün içinde yer alan biri olarak değil, izleyici kimliğimle de benim dileklerim.
"ŞAHANE BİR PARTNER"
Erdal Beşikçioğlu ile ilk kez bir dizide buluştunuz. Daha önce hangi projelerde birlikte çalışmıştınız, bu projede partnerliğiniz nasıl ilerliyor?
- "Daha önce -on seneyi aşın bir süre önce- Kurtlar Vadisi Filistin’de beraber çalışmıştık. Erdal sürprizleri olan, şahane bir partner. Tekrar çalışma imkanı bulduğumuz için mutluyum. O zaman da keyifli bir yolculuktu, ama itiraf etmeliyim ki Kağıttan Ev’de daha çok eğleniyoruz."
"SALGIN KAYGI BOZUKLUĞUNA NEDEN OLDU"
Salgının bir yılı geride kaldı. Nur Fettahoğlu'nun corona virüsle mücadele/karantina günleri nasıl geçti? (Neler yaptı, yapıyor)
- "Salgın herkeste çok ciddi kaygı bozukluklarına sebebiyet verdi. Kendimizden çok yakınlarımıza bir şey olacağı korkusuyla uzun süre kimseyle görüşmedik. Sanırım bu da temas etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlattı. Aradan bir yıl geçti, değişen pek çok şey var, ama pek çok şey de değişmiyor. Hayat devam etmek zorunda. Kimi zaman gidemediğim yerlerin, yapamadıklarımın hayalini kuruyor, kimi zaman ‘normalimiz neydi, nasıldı’ diye düşünüyor, kimi zaman da bir ölüm haberiyle yıkılıyorum. Umut ile umutsuzluk, belirsizlikler ile kurallar, sürekli bir tetikte olma durumu ile akışına bırakmak arasında çok git gelli hisleri ben de yaşadım. Ama kızımla vakit geçirmek belki de tek değişmeyen, ve umudu sürekli tazeleyen şey oldu hayatımda."
FAVORİLERİ
Son dönemdeki; favori kitap, dizi, film, yemek ve etkinliğiniz nedir?
- "Olmazsa olmaz başucu kitaplarım var, dönüp dönüp tekrar okuduğum. Ve de bana umut veren filmler ve diziler. Neval es-Saadavi’nin Sıfır Noktasındaki Kadın, Jules Payot’un İrade Terbiyesi, Charles Duhig’in Akışkanlıkların Gücü bunlardan birkaçı. Son dönemde, belgesellere de ilgim artı belki de bazen uzaklaştığımız bir gerçekliği hatırlattığını düşündüğüm için ‘Minimalizm’ belgeseli aklıma ilk gelen oldu. Luca Guadagnino’nun Çarpıcı Kız’ı da baskıların bizi nasıl olumsuz etkilediğini bir o kadar da güçlü bir dramaturji ile anlatan ve bu nedenle uzun süre aklımda kalan eserlerden. Bunun dışında, Mubi’de uzun ve kısa metrajlı filmlerden izleyebildiğimi izliyorum, beni çok beslediğini düşünüyorum. Sanırım en son izlediğim dizi ise I Hate Suzie oldu."