Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu yeni dizini anlattı: Alışılmışın dışında

"SALGIN KAYGI BOZUKLUĞUNA NEDEN OLDU"

Salgının bir yılı geride kaldı. Nur Fettahoğlu'nun corona virüsle mücadele/karantina günleri nasıl geçti? (Neler yaptı, yapıyor)



- "Salgın herkeste çok ciddi kaygı bozukluklarına sebebiyet verdi. Kendimizden çok yakınlarımıza bir şey olacağı korkusuyla uzun süre kimseyle görüşmedik. Sanırım bu da temas etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlattı. Aradan bir yıl geçti, değişen pek çok şey var, ama pek çok şey de değişmiyor. Hayat devam etmek zorunda. Kimi zaman gidemediğim yerlerin, yapamadıklarımın hayalini kuruyor, kimi zaman ‘normalimiz neydi, nasıldı’ diye düşünüyor, kimi zaman da bir ölüm haberiyle yıkılıyorum. Umut ile umutsuzluk, belirsizlikler ile kurallar, sürekli bir tetikte olma durumu ile akışına bırakmak arasında çok git gelli hisleri ben de yaşadım. Ama kızımla vakit geçirmek belki de tek değişmeyen, ve umudu sürekli tazeleyen şey oldu hayatımda."





