Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay: Kalbim, maneviyatı yüksek insanlarla atıyor

"HAYATTA ÖYLE BİRİYLE ARKADAŞ DAHİ OLMAM" Gerçek hayattaki Tuvana Türkay ile dizideki Azra arasında ne tür farklar veya benzerlikler var? - "Azra ile benzeyen tek yönümüz ikimizin de kadın oluşu... Okuduğum her sahnesine 'Pes be kızım' diyorum. Azra ile bırakın benzemeyi gerçek hayatta öyle biri ile arkadaş dahi olmam, hatta gördüğüm yerde de kaçarım."

FAVORİLERİ



Son dönemdeki favori kitap, film ve yemekleriniz nedir?



"Son dönemdeki favori kitaplarım Dücane Cündioğlu- Cenab-ı Aşk ve Motto, Ivan Gonçarov / Oblomov, Ahmet Şerif İzgören’in tüm kitapları.. Liste çok uzar. Filmler; Vivarium, Rüzgarı dizginleyen çocuk, The Lighthouse, The Act, Campeones, Jojo Rabbit, Kefernahum, Çizgili pijamalı çocuk.. Diziler; Them, Caliphate, Unorthodox , Self Made çok beğendiğim yapımlar."