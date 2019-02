Kahvaltının vazgeçilmezi reçelin püf noktaları

YAPIMI EN ZOR REÇEL HANGİSİ ? Ceviz, kabak ve beyaz kiraz sofraya gelmesi en zor reçeller. Örneğin; Cevizin 14 gün boyunca suyunun değiştirilerek bekletilmesi gerekiyor. Beyaz kiraz ise Konya ve Toroslar'ın eteklerinde yetişiyor. Kar suyuyla sulanıyor. Yılın 3 haftası bulunabiliyor. Bu nedenle elde etmesi en zor reçel. Kabak reçelinin de ayrı bir hikayesi var. Kabakların kirece yatırılması gerekiyor. Çıtır hale geldikten sonra bir gün boyunca yıkanıyor. Her reçelin ayrı bir süreci ve hikayesi var... Önemli olan damak tadınıza hitap edeni bulmak.

9

REÇEL SAĞLIKLI MI?



İnsan vücudunun her şeye ihtiyacı var. Glikoz beynin ilacıdır ama her şey kararında olmalı. Durum gidelim şeker banyosu yapalım değil tabii ama her besinden almamız gerekiyor. Ancak ucuz olsun diye; glikoz ve mısır şurubu gibi kıvam verici madde kullanılan reçellerin sağlıklı olduğunu söylemek zor.