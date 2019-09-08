Kaia Gerber yıllar sonra ikonik elbiseyi giydi (18. doğum günü partisi)
Cindy Crawford'ın kızı Kaia Gerber için 18. yaş günü partisi düzenlendi. Genç modelin giydiği elbisenin hem annesinin hem de Donatella Versace'ın daha önce giydiği ikonik elbise olması geceye damga vurdu.
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Cindy Crawford ile Rande Gerber'in kızı olan Kaia Gerber 18. yaşını görkemli bir partiyle kutladı.
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Chanel, Valentino, Prada, Miu Miu ve Alexander Wang gibi ünlü markaların yüzü olan Kaia Gerber'ın gecede giydiği elbise çok konuşuldu.
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Daha önce 1992 MTV ödüllerinde annesi Cindy'nin de giydiği ikonik elbise Donatella Versace'ın abisi Gianni tarafından basına ‘tanıtıldığı’ anda giydiği elbise olma özelliği de taşıyor.
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Donatella, genç modelin doğum gününde çekilen bir karesini Instagram sayfasına da taşıdı.
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5Yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen Gerber'i ailesi de yalnız bırakmadı.