Kainat Güzellik Yarışması öncesi Güney Afrika'dan İsrail'e Filistin'de vahşet tepkisi

Haberler 16.11.2021 - 08:39
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Eilat kentinde gelecek ay düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edilmesi konusunda tartışmalar sürüyor. İsrail'in Filistinlilere karşı vahşeti nedeniyle yarışmada temsil edilmek istemediğini açıklayan Güney Afrika hükümeti organizasyona verdiği devlet desteğini geri çekti.
Euronews'in haberine göre; Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika güzellik yarışması organizasyonuyla 2021 Güney Afrika güzeli Lalela Mswane'nin İsrail'deki yarışmaya gönderilmesi kararına ilişkin görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, görüşmeler sırasında, organizatörlerinin yarışmadan çekilmek konusunda uzlaşmaya yanaşmaması üzerine hükümetin, organizasyondan desteğini çektiği bildirildi.
İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği vahşetin 'en iyi şekilde belgelenmiş olduğu' hatırlatıldığı açıklamada, Güney Afrika halkının meşru temsilcisi olan hükümetin, vicdanen kendini böyle bir konuyla ilişkilendirmek istemediği ifade edildi.
Yarışmadan çekilmenin göz önündeki genç ve siyahi bir kadın olarak Mswane'nin kariyerinde olumsuz etkiler bırakabileceği ancak çekilmeyi gerektiren nedenlerin bireysel çıkarlardan çok daha ağır bastığı vurgulanan açıklamada, Mswane açısından sağduyunun üstün gelmesini bekledikleri belirtildi.
Güney Afrika'daki apertheid rejiminin sonlanmasına öncülük eden Nelson Mandela'nın kurduğu iktidardaki Afrika Ulusal Partisi (ANS) de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Güney Afrika güzeli ekibinin yoğun çağrılara kulak vererek apertheid yapan İsrail'de düzenlenecek olan yarışmayı boykot etmesi" için çağrıda bulunmuştu.
Filistin meselesinde İsrail'e karşı sert tavır alan Güney Afrika 2019 yılında Tel Aviv Büyükelçiliğini küçültme kararı alarak büyükelçisini geri çekmişti.
Mswane boykot edeceği iddialarını yalanlamıştı
Yarışmayı boykot edeceği konusunda söylentileri yalanlayan Mswane'nin ekibi tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Güney Afrika güzelinin ülkesini küresel olarak temsil etme hayalini taşıdığı ve bir yetişkin olarak zorbalığa boyun eğmeyeceği belirtildi.
Açıklamada "Lalela'yı spot ışıkları altında hayatının en önemli anından mahrum bırakmak isteyenler kaba ve basiretsiz. O dünyanın her yerinde hem güzel hem de zeki olunabileceğini gösteren parlak bir fener. Biz siyasi bir organizasyon değiliz ve Kainat Güzelik Yarışması siyasetten esinlenen bir yarışma değil" ifadeleri kullanıldı.
1997 doğumlu Güney Afrikalı model ekim ayında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'ni temsil etme hakkı kazanmıştı.
İsrail ilk defa Kainat Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapacak
Bu yıl 12 Aralık'ta düzenlenecek yarışmaya İsrail'e ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'tan güzellerin katılması bekleniyor. BAE ilk defa bu yarışmada temsil edilirken, Fas dört yıl aradan sonra yeniden yarışamaya dönmeye hazırlanıyor. 2020 Kainat Güzellik Yarışması corona virüs pandemisinin patlak vermesi sebebiyle iptal edilmişti. İsrail bu yarışmaya ilk defa ev sahipliği yapacak.