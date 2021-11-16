Kainat Güzellik Yarışması öncesi Güney Afrika'dan İsrail'e Filistin'de vahşet tepkisi

Açıklamada "Lalela'yı spot ışıkları altında hayatının en önemli anından mahrum bırakmak isteyenler kaba ve basiretsiz. O dünyanın her yerinde hem güzel hem de zeki olunabileceğini gösteren parlak bir fener. Biz siyasi bir organizasyon değiliz ve Kainat Güzelik Yarışması siyasetten esinlenen bir yarışma değil" ifadeleri kullanıldı.



