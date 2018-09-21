Kalben: İyi hissedene kadar görünmez olurum

1 Sahnede ve gündelik yaşamında fazla makyaj yapmayan Kalben 'e makyaj ve güzellikle ilgili soru sorulunca şöyle konuştu: "Seviyorum kalın kaşlarımı, uzun ince ayaklarımı, diz kapaklarımı, dudaklarımı ve gözlerimi. Gözlerimin görmesine yardım eden gözlüklerimi de seviyorum"

2 "Kendimi olduğum gibi seviyorum işte. Ne yapayım, bana verilen beden bu. Sanırım ruj bana fazla geliyor"

3 Çok fazla konser veren ve kendi şarkılarını yazan Kalben'e bir gün bu heyecan ve ilham biterse ne yapacağı sorulunca ise şu sözleri dile getirdi: "Heyecan ve enerji biterse uzak kalırım. Yeniden iyi hissedene kadar da görünmez olurum. Bizde bu aşk varken dilerim öyle bir talihsizlik hiç yaşanmasın da dolu dolu müzik paylaşalım."