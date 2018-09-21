Kalben: İyi hissedene kadar görünmez olurum

Son zamanlarının müzik listelerinin üst sıralarında yer alan şarkıcılardan Kalben, "Heyecan ve enerji biterse uzak kalırım. Yeniden iyi hissedene kadar da görünmez olurum. Bizde bu aşk varken dilerim öyle bir talihsizlik hiç yaşanmasın da dolu dolu müzik paylaşalım" dedi.
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Sahnede ve gündelik yaşamında fazla makyaj yapmayan Kalben'e makyaj ve güzellikle ilgili soru sorulunca şöyle konuştu: "Seviyorum kalın kaşlarımı, uzun ince ayaklarımı, diz kapaklarımı, dudaklarımı ve gözlerimi. Gözlerimin görmesine yardım eden gözlüklerimi de seviyorum"
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"Kendimi olduğum gibi seviyorum işte. Ne yapayım, bana verilen beden bu. Sanırım ruj bana fazla geliyor"
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Çok fazla konser veren ve kendi şarkılarını yazan Kalben'e bir gün bu heyecan ve ilham biterse ne yapacağı sorulunca ise şu sözleri dile getirdi: "Heyecan ve enerji biterse uzak kalırım. Yeniden iyi hissedene kadar da görünmez olurum. Bizde bu aşk varken dilerim öyle bir talihsizlik hiç yaşanmasın da dolu dolu müzik paylaşalım."
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"Ayrıca, ulaşılmaz starlar hala ulaşılmazlar ve onlar öyle mutlularsa, rahatlarsa ne ala. Ben star olmak için değil, gitar çalıp hikayelerimi anlatmak ve paylaşmak için buradayım. Bunun anlamsızlaştığını görürsem arkadaşlara evde gitar çalarım artık."