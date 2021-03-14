Kanser hastası şarkıcı Sarah Harding: Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim

14.03.2021 - 15:58
Bir döneme damga vuran 'Girls Aloud' adlı müzik grubunun üyesi olan Sarah Harding, geçtiğimiz yıl ağustos ayında meme kanserine yakalandığını ve hastalığın tüm vücuduna yayıldığını duyurmuştu.
Harding, hastalıkla mücadelesini ve bu durumun hayata bakışını nasıl değiştirdiğini kısa süre önce piyasaya çıkan kitabında anlattı.
39 yaşındaki Sarah Harding'in Hear Me Out (Bana Kulak Verin) adlı kitabı, adeta ünlü şarkıcının "kanser günlüğü" niteliğini taşıyor.
Hastalığını başlarda gözlerden uzak tutan ancak daha sonra sosyal medyadan açıklayan Harding, satırlarında bütün duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etti.
"GERÇEK SARAH'I ANLATMAK İSTİYORUM"
Geçen ayın son haftasında yaptığı sosyal medya paylaşımında kitabının çıktığını duyuran Harding, amacının "gerçek Sarah Harding'i anlatmak olduğunu" belirtti.
Gösteri dünyasının bütün o pırıltısı içinde gerçek kişiliğinin kaybolduğunu ifade eden şarkıcı, tek unutulanın o gerçek Sarah olduğunu vurguladı.
"ONA KULAK VERİN"
Harding, "Sizden bütün istediğim; ona kulak vermeniz" diyerek, paylaşımını bitirdi.
Hastalığın bütün vücuduna yayıldığını daha önce açıklayan Sarah Harding, kitabında, "Geride ne kadar ömrü kaldığını hesaplamadan yaşamaya ve hayatının her anının keyfini çıkarmaya çalıştığını" yazdı.
"KAÇ AYIM KALDIĞINI BİLMEDİĞİM BİR EVREDEYİM"
Ünlü şarkıcı, tedavinin sonuçlarına fazla odaklanmadığını, amacının hayatının geri kalanını mümkün olduğunca acısız ve rahat bir şekilde geçirmek olduğunu da ifade etti.
Harding, kitabında, "Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim. Kim bilir, belki de herkese bir sürpriz yapacağım ama şu an olaylara bakışım böyle..." satırlarına yer verdi.
"SAVAŞIYORUM"
2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren müzik grubunun üyelerinden olan Sarah Harding, kötü haberi geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Harding, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını söylemişti.
Kanserle elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getiren Sara Harding, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir. Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda.
Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum. Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum.
Benim niyetim de bu değildi ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanının geldiğini düşündüm."