Kanser hastası şarkıcı Sarah Harding: Kaç ayım kaldığını bilmediğim bir evredeyim

"SAVAŞIYORUM"

2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren müzik grubunun üyelerinden olan Sarah Harding, kötü haberi geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Harding, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını söylemişti.

Kanserle elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getiren Sara Harding, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir. Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda.

Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum. Bu haberi sosyal medyada okumanın şoke edici olduğunu biliyorum.

Benim niyetim de bu değildi ama geçen hafta benim hastanede görüldüğüm haberleri yayıldı. Ben de insanların neler olduğunu artık öğrenme zamanının geldiğini düşündüm."