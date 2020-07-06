Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden ABD’li rap şarkıcısı, prodüktör ve moda tasarımcısı, yeni bir unvan daha edinmek için kolları sıvadı ve kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Şarkıcılığının yanı sıra reality show yıldızı Kim Kardashian'ın eşi olarak sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki West, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Tanrı'ya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yaptı. West açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekledi ve seçim sloganını da “VISION2020” yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurguladı.