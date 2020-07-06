Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu

Rap şarkıcısı, müzik prodüktörü ve moda tasarımcısı Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Donald Trump'ı desteklemesiyle bilinen West'e eşi Kim Kardashian ve teknoloji dahisi Elon Musk'tan destek geldi.

06.07.2020 - 10:58

Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 1
ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden ABD’li rap şarkıcısı, prodüktör ve moda tasarımcısı Kanye West, yeni bir unvan daha edinmek için kolları sıvadı ve kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 2
Şarkıcılığının yanı sıra reality show yıldızı Kim Kardashian'ın eşi olarak sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki West, kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Tanrı'ya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yaptı. West açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekledi ve seçim sloganını da “VISION2020” yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurguladı.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 3
3 Kasım’daki seçimlere gerçekten katılıp katılmayacağı ya da resmi başvurusunu yapıp yapmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, teknik olarak West’in adaylığa şu anda başvurmasının önü açık. Zira bağımsız aday olarak birçok eyalette başvuru yapma süresi henüz dolmadı.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 4

"BENİM TAM DESTEĞİM SENİNDİR"

West’in sosyal medyada paylaştığı mesaj büyük yankı uyandırırken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da dahil olduğu birçok isim bu hamleyi desteklediğini duyurdu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaştı.

Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 5

KARDASHIAN'DAN DESTEK

Kim Kardashian da eşinin, adaylığını duyurduğu sosyal medya mesajına ABD bayrağı emojisi koyarak paylaştı ve West'e desteğini gösterdi.

Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 6
Kanye West, Nisan 2020'de açıklanan Forbes'un milyarderler listesine girmesiyle gündeme gelmişti.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 7

FORBES LİSTESİNDE

West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtilmiş, ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmemişti. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolardı. 

Bloomberg, West'in muhasebecisinin Forbes'a, servetin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunduğunu yazmıştı.

Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 8
Forbes'a göre Kanye West'in mal varlığı şu şekilde:

  •  Bank of America'nın 3 milyar dolar değer biçtiği Yeezy markasının 1,26 milyar dolarlık hissesi.
  • 17 milyon dolar nakit
  • 35 milyon dolar borsa yatırımı
  • 21 milyon dolarlık gayrimenkul
  • 3 milyon 845 bin 162 dolarlık araç
  • 294 bin 50 dolarlık çiftlik hayvanı
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 9

TRUMP'A İNİŞLİ ÇIKIŞLI DESTEK

2018’de Beyaz Saray’a giden West sık sık ABD Başkanı Trump’ı övüyordu.

Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 10
Donald Trump'ın en büyük destekçlerinden olan Kanye West, daha sonra kandırıldığını ve artık siyasetten uzak kalma kararı aldığını açıklamıştı.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 11
West, Trump'a desteği dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş, sonrasında artık desteğini geri çektiğini açıklamıştı.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 12
West, "Gözlerim açıldı, inanmadığım mesajların yayılması için kullanıldım. Kendimi siyasetten uzak tutacağım ve tamamen yaratıcı olmaya odaklanacağım" demişti.
Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu - 13
Ancak West, 2019'da Trump'a tekrar destek verdiğini açıklamış, sosyal medyada “Trump her zaman” notunu yazmıştı.

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