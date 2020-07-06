Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu

06.07.2020 - 10:58
"BENİM TAM DESTEĞİM SENİNDİR"
West’in sosyal medyada paylaştığı mesaj büyük yankı uyandırırken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da dahil olduğu birçok isim bu hamleyi desteklediğini duyurdu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaştı.
KARDASHIAN'DAN DESTEK
Kim Kardashian da eşinin, adaylığını duyurduğu sosyal medya mesajına ABD bayrağı emojisi koyarak paylaştı ve West'e desteğini gösterdi.
FORBES LİSTESİNDE
West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtilmiş, ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmemişti. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolardı.
Bloomberg, West'in muhasebecisinin Forbes'a, servetin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunduğunu yazmıştı.
TRUMP'A İNİŞLİ ÇIKIŞLI DESTEK
2018’de Beyaz Saray’a giden West sık sık ABD Başkanı Trump’ı övüyordu.