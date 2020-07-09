Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi

"BİR NUMARA ELON MUSK, İKİ NUMARA KIM KARDASHIAN"

Forbes dergisine konuşan West, arkadaşı Elon Musk’ın başkan adaylığı konusunda tavsiye aldığı iki kişiden biri olduğunu söyledi. İkinci kişi de tabii kendisine desteğini ilk açıklayan isimlerden biri olan reality show yıldızı Kim Kardashian.