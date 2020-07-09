Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi

Rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanlığı için aday olması fikrini yakın arkadaşı, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan aldığını açıkladı. Kürtaj ve aşı karşıtı olduğunu söyleyen West ayrıca, adaylık duyurusunun gerçek olmadığı, sadece albüm öncesi tanıtım faaliyeti olduğu iddialarına da karşı çıktı.

NTV 09.07.2020 - 07:02 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 07:09

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 1

Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı, prodüktör ve moda tasarımcısı eşi Kanye West, hafta sonu ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. 43 yaşındaki West’in adaylık açıklamasının yankıları sürerken, milyarder dahi olarak anılan Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan tavsiye aldığı ortaya çıktı.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 2

"BİR NUMARA ELON MUSK, İKİ NUMARA KIM KARDASHIAN"

Forbes dergisine konuşan West, arkadaşı Elon Musk’ın başkan adaylığı konusunda tavsiye aldığı iki kişiden biri olduğunu söyledi. İkinci kişi de tabii kendisine desteğini ilk açıklayan isimlerden biri olan reality show yıldızı Kim Kardashian.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 3

Elon Musk ile yıllardır adaylık konusunu konuştuklarını söyleyen West, Musk’ın kendisine uzay programının başına geçmeyi de teklif ettiğini belirtti.

West, 4 Temmuz’da adaylık açıklaması yaptığında, Musk “Benim tam desteğim senindir” açıklamasını yapmıştı.

West ve Musk, 2015 yılından bu yana Musk, şarkıcı hakkında Time 100 (En Etkili İsimler) listesine yorum yazdığından bu yana arkadaş.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 4

1 Temmuz’da da West, milyarder mühendisle onun evinde çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Fotoğraf, Musk’ın şarkıcı sevgilisi Grimes tarafından çekilmişti.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 5

DESTEKLEDİĞİ ADAYI DEĞİŞTİRDİ

Musk daha önce Demokrat Parti adayı Andrew Yang’ı desteklediğini açıklamıştı. Şimdi bağımsız aday olması beklenen West’e destek vermesiyle fikrini değiştirdiği görülüyor. Musk, West’in kendisine başkanlık kampanyası için tavsiye vermesiyle ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 6

"BU BİR TANITIM ÇALIŞMASI DEĞİL"

West, baz büyük eyaletlerden adaylık başvurusu yapma şansını kaybetti. Ancak dokuz eyaletin temmuz ayı boyunca adaylık kayıtları açık.

Adaylık açıklamasına rağmen henüz başvuru yapmaması, West hakkında bu adaylığın gerçek olmadığı, yeni albümü için bir tanıtım çalışması olduğu iddialarına yol açtı. West, Forbes’a verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, “Albümümü ücretsiz veriyorum” ifadesini kullandı.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 7

West ayrıca, partisinin adının “Doğum Günü Partisi” olacağını söyleyip, “Çünkü kazandığımızda herkesin doğum günü olacak” dedi.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 8

Kürtaj ve aşı karşıtı olduğunu açıklayan West, “Trump olmasaydı onun yerine Cumhuriyetçi aday olacağını” belirtti.

Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi - 9

“KIRMIZI ŞAPKAYI ÇIKARIYORUM”

Şarkıcı, 2018’de Trump’ı desteklediğini açıklamış, ona “Kardeşim” demişti. Beyaz Saray’a Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yap” sloganını yazan kırmızı şapkasıyla gitmişti. Daha sonra kandırıldığını belirterek desteğini çekse de 2019’da yeniden desteklediğini duyurmuştu. Ancak West’in başkanlık teklifiyle görüşü değişmiş görünüyor. Ünlü müzisyen Forbes'a, “Bu röportajla kırmızı şapkayı çıkarıyorum” ifadesini kullandı.

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