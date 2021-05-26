Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi?

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk'ın birlikte oldukları iddia edildi.

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26.05.2021 - 13:03

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.







West'in, Bradley Cooper ile ayrılan ünlü model Irina Shayk ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Irina Shayk, 2010 yılında West’in "Power" müzik videosunda yer almış 2012 yılında ise West ile Shayk Paris Moda Haftası'nda birlikte görüntülenmişti.











Irina Shayk 2010'da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikteliğe başlamıştı. 2015 yılına kadar aşk yaşayan ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.







Shayk, ardından kızı Lea'nın babası olan Bradley Cooper ile birliktelik yaşamaya başlamış ancak 2019 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak ise şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.