Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi?

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk'ın birlikte oldukları iddia edildi.

26.05.2021 - 13:03

Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi? - 1
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.


Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi? - 2
West'in, Bradley Cooper ile ayrılan ünlü model Irina Shayk ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi? - 3
Irina Shayk, 2010 yılında West’in "Power" müzik videosunda yer almış 2012 yılında ise West ile Shayk Paris Moda Haftası'nda birlikte görüntülenmişti.




Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi? - 4
Irina Shayk 2010'da dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikteliğe başlamıştı. 2015 yılına kadar aşk yaşayan ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.


Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi? - 5
Shayk, ardından kızı Lea'nın babası olan Bradley Cooper ile birliktelik yaşamaya başlamış ancak 2019 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak ise şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

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