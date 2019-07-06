Kanye West kendi kilisesini kuracak

The Sun'a konuşan kaynak şunları söyledi:

"Kanye, inancı kutlamanın yeni bir yolunu sunacak, dini 21. yüzyıla taşıyacak bir kilise geliştirmek istiyor."

"İnancı onun için çok önemli ve gençlerle bu yolla muhatap olmak istiyor."

"21 ülkede kiliseleri olan ve Los Angeles'da Justin Bieber gibiler sayesinde muazzam popüler olan Hillsong'u geçeceğini düşünüyor."