Kanye West teknoloji patronu oluyor

Amerikalı rap şarkıcısı geçtiğimiz günlerde de ev dekorasyon ürünlerini kapsayan ve Kanye West olarak belirlediği markası için tescil başvurusunda bulunmuştu.

Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, bir yandan da adını değiştirmeye çalışıyor. Mahkemeye başvuran şarkıcı adını basitleştirmek, sadece Ye olmak istiyor.