Kanye West teknoloji patronu oluyor

ABD'li multi milyarder rapçi Kanye West müzik, moda ve ev dekorasyonundan sonra teknoloji alanında da yatırım kararı aldı.

05.10.2021 - 09:33

Kanye West teknoloji patronu oluyor - 1
Moda dünyasında yıllar önce kurduğu markayla (Yeezy) adından söz ettiren Kanye West, bu defa teknoloji markası patenti aldı.
Kanye West teknoloji patronu oluyor - 2

44 yaşındaki şarkıcı son albümü Donda'nın adını kablolu, kablosuz kulaklık, akıllı saat gibi giyilebilir teknolojik cihaz üretiminde kullanmak için tescilletti.
Kanye West teknoloji patronu oluyor - 3

Amerikalı rap şarkıcısı geçtiğimiz günlerde de ev dekorasyon ürünlerini kapsayan ve Kanye West olarak belirlediği markası için tescil başvurusunda bulunmuştu.
Kanye West teknoloji patronu oluyor - 4
27 Ağustos’ta marka başvurusu yapan West; battaniye, banyo perdesi, yastık kılfı, havlu ve diğer ev tekstil ürünlerini içeren eşya satışa sunacak.

Kanye West teknoloji patronu oluyor - 5
Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, bir yandan da adını değiştirmeye çalışıyor. Mahkemeye başvuran şarkıcı adını basitleştirmek, sadece Ye olmak istiyor.

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