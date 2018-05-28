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Kanye West yine eleştiri oklarının hedefinde

Rapçi-yapımcı kimliği ve Kim Kardashian'la olan evliliğiyle adından söz ettiren Kanye West, yine gündem yaratmayı başardı. Ünlü rapçi, yapımcılığını üstlendiği şarkıcının albüm kapağında uyuşturucu maddeye özendirdiği gerekçesiyle eleştirildi.

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    Kanye West, yapımcılığını üstlendiği, şarkıcı Pusha T'nin yeni albümü Daytona'yı önceki gün piyasaya sürdü.
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    Albüm kapağında, 2012'de uyuşturucu nedeniyle vefat eden ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın uyuşturucu maddeleri bulunan yatak odasında çekilen bir kare kullanıldı.
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    Bu fotoğrafı kullanmak için 85 bin dolar ödeyen West'e, Houston'ın şarkıcı kuzeni Damon Elliott'tan eleştiri geldi.
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    People Dergisi'ne konuşan Elliott, West'in fotoğrafı kullanmasına "Korkunç bir reklam numarası. Bu benim ailemi ve kızımı incitti. Çok değersiz ve ucuz bir şey" sözleriyle tepki gösterdi.
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    Fotoğraf, 2006 yılında Whitney Houston'ın Atlanta'daki evinde çekilmişti.
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    ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini açıklayan ardından da kölelik yorumuyla eleştiri oklarının hedefi olan Kanye West'e son olarak Christina Aguilera'dan destek vermişti. "Kanye West yanlış anlaşılıyor. O iyi bir adam" diyen 37 yaşındaki şarkıcı Christina Aguilera sözlerine şöyle devam etti: "Onun kafası gizemli yollardan çalışıyor. Söylemek istediklerini farklı aktarıyor" yorumunda bulundu.
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