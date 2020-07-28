Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı

Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki sular durulmuyor. ABD başkanlığına adaylığını koyduktan sonra mitinginde aile meselelerini anlatarak şaşırtan West, ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında eşinden boşanmaya çalıştığını söylemişti. Kardashian’ın bipolar bozukluğu olduğunu söylediği eşi West için “Kocama anlayış gösterin” çıkışından sonra ikili, otomobil içinde kavga ederken görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşlarına boğulması dikkat çekti.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 13:06

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 1

Kim Kardashian, Dominik’teki Wyoming çiftliğinde kalan eşi Kanye West’i ziyaret ettiği esnada paparazziler tarafıdan görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşları içinde olması dikkat çekti.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 2

KARDASHIAN'IN GÖZYAŞLARI

Ünlü çift, araçlarıyla bir fast food restoranında tuvalet molası verdikleri esnada objektiflere yansıdı. Araç içinde oldukça üzgün görünen Kardashian’ın zaman zaman ağladığı da anlaşıldı.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 3

YARDIMA GİTTİ

Kardashian’ın haftalar sonra Wyoming’deki eşinin yanına giderek aralarındaki krizi çözmeye çalıştığı ve ruh sağlığının iyi olmadığı düşünülen Kanye West’e yardım ettiği düşünülüyor.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 4

Daha önce TMZ’ye konuşan kaynaklar, Kim Kardashian’ın, eşi Kanye West ile zihinsel durumu hakkında konuşma girişiminde bulunduğunu, ancak karşılık bulamadığını ve kendisine yardım etmek için bulunduğu Wyoming çiftliğinde West’in görüşmeye itiraz etmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldığını öne sürülmüştü.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 5

Olay, ABD başkanlığına adaylığını koyan West’in yağtığı dikkat çekici miting konuşması ve sonrasında gelen kafa karıştırıcı Twitter paylaşımlarıyla patlak verdi.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 6

KÜRTAJ HİKAYESİ ANLATTI

West, yaptığı ilk mitingde, eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf ederek, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” demişti.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 7

"İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.

Kanye West'i ziyaret eden Kim Kardashian kavga sırasında ağladı - 8

"KOCAMA ANLAYIŞ GÖSTERİN"

Bu gönderilerden sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri ortaya koyan yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamış ve "Kocama anlayış gösterin” demişti.

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