Kanye West'in corona virüs fonundan destek aldığı ortaya çıktı

ABD Başkanlığı için aday olduğu açıklayan rap şarkıcısı Kanye West'in, hükümetin corona virüs nedeniyle uygulanan maaş koruma programından (PPP) faydalandığı ortaya çıktı. Ekonomik destekten faydalananlar arasında West gibi gösteri ve eğlence dünyasında servetleri ile tanınan Robert De Niro, Oscar de la Renta ve Vera Wang gibi isimlerin olması tepki çekti.

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10.07.2020 - 08:28

ABD’de corona virüs kriziyle ekonomik olarak başa çıkılması için hükümetin dağıttığı 521 milyar dolarlık fondan yararlanan şirket ve isimlerin açıklanması, yeni tartışma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve bazı Kongre üyeleriyle eşlerinin, fondan yararlanan şirketlerin sahibi olması tepki çekti.



Ayrıca başkan adaylığını açıklayan şarkıcı Kanye West'in de fondan yardım aldığı ortaya çıktı.





Modacılar Oscar de la Renta ve Vera Wang de yardım alan isimler arasında.





Oyuncu Robert De Niro’nun restoranı ve yönetmen Francis Ford Coppola’nın şarap evi de fondan yararlanan şirketlerden.





Fona, daha önce de dağıtımıyla ilgili şeffaf olunmadığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.