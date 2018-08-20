Kanye West'in düğüne damga vuran terlikleri

Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Chainz ve Kesha Ward'ın düğününe damga vurdu. Araçtan inemeyen eşini kucağıra alarak yardım eden West, terlikleriyle dikkak çekti.
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Dünyanın en popüler çifti rapçi Kanye West ve Kim Kardashian önceki gün 2 Chainz ve Kesha Ward'ın Miama'deki Gianni Versace Konağı'nda gerçekleştirdiği düğüne katıldı.
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Kim fosforlu yeşil bir elbise giyerken, Kanye de yeşil Louis Vuitton bir takım tercih etti.
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Giydiği dar elbiseyle araçtan inmekten zorlanan Kardashian'ın imdadına Kanye West yetişti.
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West eşini kucağında taşıyarak inmesine yardımcı oldu.
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Tüm bunların dışında en dikkat çekici ayrıntı ise şarkıcının Yeezy marka terlikleri oldu.
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Kanye'nin ayağında oldukça küçük gözüken terlikler sosyal medyada da alay konusu oldu. 150 dolara satılan terlikler için şarkıcının hayranları "Kanye düğüne duş terlikleriyle geliyor hem de çoraplı. Hiç saygı yok" "Bu terlikler gözlerimi acıtıyor" gibi yorumlar yapıldı.