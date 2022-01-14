Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması

Daha önce kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeten ve Rusya'ya gideceği hatta konserler vereceği öne sürülen Kanye West'in menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada West'in Putin'le görüşeceği yönündeki iddialar yalanlandı.

Haberler 14.01.2022 - 11:11

Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması - 1

'in menajeri, sanatçının Rusya gezisi sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığına dair iddiaları doğrulamadı.


Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması - 2

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; West'in menajeri Pierre Rougier, iddilar karşısında "Tamamen uydurma" dedi.


Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması - 3

Rougier, söylentileri "Bu Rusların hüsnükuruntusundan doğan bir kurgu" diye niteledi.


Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması - 4

Önceki gün ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, West’in gerçekleştireceği iddia edilen Rusya ziyaretinin organizasyonu ile bir ilgileri olmadığını dile getirmişti.


Kanye West'in menajerinden Vladimir Putin açıklaması - 5

West daha önce yaptığı açıklamada, “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim" demişti.

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