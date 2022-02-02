Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 10:24
Ünlü moda dergisi Vogue’un Fransa edisyonu geçen hafta Kanye West’in sevgilisi olan oyuncu Julia Fox'un Paris Moda Haftası'nda katıldığı esnada çekilen siyah başörtülü bir fotoğrafını paylaştı.
Vogue France, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Başörtüsüne evet!" yorumunu yaparak Fox’un görünümünü övdü. Ancak, sosyal medya kullanıcıları, Fransa'da Müslüman kadınların başörtüsü takmasının yasak olduğu bir dönemde, derginin paylaşımını “ikiyüzlülük” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.
Bir internet kullanıcısı, "Bu, Müslüman kadınların Fransa'dayken işte, sporda ve diğer alanlarda başörtüsü takmalarının yasak olduğu gerçeğinden habersiz, sinir bozucu bir şekilde sağır bir yaklaşım" diye yazdı.
Spor muhabiri Shireen Ahmed ise Fransa'nın başörtüsü takan Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılmaya devam edilirken, Fox'un başörtüsü taktığı fotoğrafını kutladığı için Vogue France'ye tepki gösterdi.
Shireen, "Fransa'daki tüm Müslüman kadınlar spor yapmaktan men edilmenin eşiğindeyken ve ırk ayrımcılığına tabi tutulmuş Müslüman kadınlar başörtüsü takmayı tercih ettikleri için hedef alınmaya devam ederken, Vogue France burada Julia Fox'ta başörtüsünü kutluyor" dedi.
Farklı bir internet kullanıcısı ise Vogue France'ın gönderisini "başörtüsü taktığı için tacize uğrayan her Müslüman kadının yüzüne bir tokat" olarak yorumladı.
Vogue France, tepkilerin ardından yorumundaki “Başörtüsüne evet” ifadesini sildi.
Diğer taraftan, 2019'da yılında yapılan bir anket, Fransa'da başörtüsü takan kadınların yüzde 60'ının ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi. Vogue France’nin gönderisiyle başlayan Tartışma, Fransız Senatosu'nun spor müsabakalarında başörtüsü takmayı yasaklamak için yaptığı oylamadan sadece birkaç hafta sonra geldi.
Senato resmi olarak "göze çarpan dini sembollerin" takılmasının yasaklanması yönünde karar verdi. Söz konusu karar, sosyal medyada tepkilere yol açarken, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, Müslüman azınlığa karşı artan ayrımcılığı nedeniyle Fransa'ya tepki gösterdi.