Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz

"SAĞIR BİR YAKLAŞIM"

Bir internet kullanıcısı, "Bu, Müslüman kadınların Fransa'dayken işte, sporda ve diğer alanlarda başörtüsü takmalarının yasak olduğu gerçeğinden habersiz, sinir bozucu bir şekilde sağır bir yaklaşım" diye yazdı.