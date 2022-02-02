Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz

ABD'li rapçi Kanye West'in sevgilisi Julia Fox, Paris Moda Haftası'ndaki başörtüsü tercihiyle Fransa'da gündem oldu. Vogue France, 32 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını "Başörtüsüne evet" yorumuyla paylaşınca sosyal medyada sert bir tepkiyle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklandığı ülkede, ünlü moda dergisinin paylaşımı ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 10:24

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 1

Ünlü moda dergisi ’un edisyonu geçen hafta ’in sevgilisi olan oyuncu Julia Fox'un Paris Moda Haftası'nda katıldığı esnada çekilen siyah başörtülü bir fotoğrafını paylaştı.

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 2

İKİ YÜZLÜLÜK TEPKİSİ

Vogue France, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Başörtüsüne evet!" yorumunu yaparak Fox’un görünümünü övdü. Ancak, sosyal medya kullanıcıları, Fransa'da kadınların başörtüsü takmasının yasak olduğu bir dönemde, derginin paylaşımını “ikiyüzlülük” olarak nitelendirerek tepki gösterdi. 

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 3

"SAĞIR BİR YAKLAŞIM"

Bir internet kullanıcısı, "Bu, Müslüman kadınların Fransa'dayken işte, sporda ve diğer alanlarda başörtüsü takmalarının yasak olduğu gerçeğinden habersiz, sinir bozucu bir şekilde sağır bir yaklaşım" diye yazdı.

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 4

Spor muhabiri Shireen Ahmed ise Fransa'nın başörtüsü takan Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılmaya devam edilirken, Fox'un başörtüsü taktığı fotoğrafını kutladığı için Vogue France'ye tepki gösterdi.

Shireen, "Fransa'daki tüm Müslüman kadınlar spor yapmaktan men edilmenin eşiğindeyken ve ırk ayrımcılığına tabi tutulmuş Müslüman kadınlar başörtüsü takmayı tercih ettikleri için hedef alınmaya devam ederken, Vogue France  burada Julia Fox'ta başörtüsünü kutluyor" dedi.

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 5

İFADEYİ SİLDİ

Farklı bir internet kullanıcısı ise Vogue France'ın gönderisini "başörtüsü taktığı için tacize uğrayan her Müslüman kadının yüzüne bir tokat" olarak yorumladı.

Vogue France, tepkilerin ardından yorumundaki “Başörtüsüne evet” ifadesini sildi.

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 6

FRANSA'DA SPOR MÜSABAKALARINDA BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI

Diğer taraftan, 2019'da yılında yapılan bir anket, Fransa'da başörtüsü takan kadınların yüzde 60'ının ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi. Vogue France’nin gönderisiyle başlayan Tartışma, Fransız Senatosu'nun spor müsabakalarında başörtüsü takmayı yasaklamak için yaptığı oylamadan sadece birkaç hafta sonra geldi.

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox'un başörtüsü Fransa'da tartışmaları alevlendirdi: Müslümanlara karşı ikiyüzlüsünüz - 7

Senato resmi olarak "göze çarpan dini sembollerin" takılmasının yasaklanması yönünde karar verdi. Söz konusu karar, sosyal medyada tepkilere yol açarken, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, Müslüman azınlığa karşı artan ayrımcılığı nedeniyle Fransa'ya tepki gösterdi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER