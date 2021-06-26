Kanye West'in taklit ayakkabı davası

ABD'li rapçi Kanye West, kendi markası Yeezy'nin ayakkabılarının imitasyonlarını satışa sunan şirkete dava açtı. West, şirketin markasının değerine zarar verdiğini iddia ettti.

26.06.2021 - 13:51

Kanye West'in taklit ayakkabı davası - 1
Kim Kardashian’la boşanma süreciyle gündemde olan ABD’li rapçi Kanye West, bu kez kendi kurduğu ayakkabı markası Yeezy için davalık oldu.


Kanye West'in taklit ayakkabı davası - 2
West, ABD’li perakende devi Walmart tarafından çıkardığı ayakkabının bire bir taklit edildiğini ve imitasyon olarak satışa sunulduğunu vurguladı.


Kanye West'in taklit ayakkabı davası - 3
Yeezy yetkilileri, orijinal ayakkabının üçte biri fiyatına satılan ürünlerin hem internet sitesinden hem de mağazalardan kaldırılmasını istedi.


Kanye West'in taklit ayakkabı davası - 4
Bu talep karşılık bulmazken, West şirketin kendisinin ismini kullanıp kâr elde ettiğini öne sürerek dava açtı.


Kanye West'in taklit ayakkabı davası - 5
Yeezy’nin milyarlarca dolarlık marka değeri olduğunu savunan West, Walmart’ın hamlesinin markaya yüzlerce milyon dolar zarar verdiğini öne sürdü.

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