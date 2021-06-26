Kanye West'in taklit ayakkabı davası

ABD'li rapçi Kanye West, kendi markası Yeezy'nin ayakkabılarının imitasyonlarını satışa sunan şirkete dava açtı. West, şirketin markasının değerine zarar verdiğini iddia ettti.

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26.06.2021 - 13:51

Kim Kardashian’la boşanma süreciyle gündemde olan ABD’li rapçi Kanye West, bu kez kendi kurduğu ayakkabı markası Yeezy için davalık oldu.







West, ABD’li perakende devi Walmart tarafından çıkardığı ayakkabının bire bir taklit edildiğini ve imitasyon olarak satışa sunulduğunu vurguladı.







Yeezy yetkilileri, orijinal ayakkabının üçte biri fiyatına satılan ürünlerin hem internet sitesinden hem de mağazalardan kaldırılmasını istedi.







Bu talep karşılık bulmazken, West şirketin kendisinin ismini kullanıp kâr elde ettiğini öne sürerek dava açtı.







Yeezy’nin milyarlarca dolarlık marka değeri olduğunu savunan West, Walmart’ın hamlesinin markaya yüzlerce milyon dolar zarar verdiğini öne sürdü.