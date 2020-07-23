Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum

ABD Başkanlığı için aday olduktan sonra attığı ilginç tweet'lerla kafaları karıştıran Kanye West, iki yıldır eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıkladı. West ayrıca, ırkçılıkla suçladığı kayınvalidesi Kris Jenner'la yazışmalarının ekran görüntüsünü de paylaştı.

ntv.com.tr 23.07.2020 - 07:04

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 1

ABD Başkanlığı için aday olan ve Donald Trump’ın rakibi pozisyonuna giren Kanye West, dün bir dizi ilginç tweet serisi ile takipçilerini şaşırttı.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 2
43 yaşındaki şarkıcı, eşi Kim Kardashian’ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürdü.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 3
West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünüldü.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 4

"BENİ AKIL HASTANESİNE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

West, Twitter mesajında, “Beni iki doktorla akıl hastanesine kapatmaya çalıştılar. Kim’den Waldorf’ta ‘cezaevi reformu’ için Meek ile görüşmesinden bu yana boşanmaya çalışıyorum” dedi.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 5

33 yaşındaki Mill, uyuşturucu ve silah taşımaktan 11 yıl ceza aldı ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktıktan sonra ABD adalet sisteminde reformun savunucusu oldu.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 6

"5 MİLYAR DOLARLIK SERVETTEN FAZLASINA DEĞERİM"

West, sosyal medya paylaşımında, “Meek benim adamım ve ona saygı duyuyordum. Kim çizgisinden çıktı. 5 milyar dolarlık servetim var ve Mesih sayesinde daha fazlasına değerim” yazdı.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 7

BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ SUÇLAMASI

Dört çocuk babası West, Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ı da “beyaz üstünlüğü” savunuculuğuyla suçlayarak, aralarındaki özel yazışmanın görüntüsünü paylaştı.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 8
Yazışmada, Kanye West, “Ben Ye, artık konuşmaya hazır mısın, yoksa aramalarımdan kaçmaya devam mı ediyorsun?” diye soruyor. Kris Jenner cevap vermezken, West tekrar mesaj atarak, “Konuşmak mı yoksa savaşmak mı istiyorsun?” diyor.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 9
West ayrıca yazdığı “Kris ve Kim benim onayım olmadan bir açıklama yaptılar. Bu bir eşin yapmaması gereken bir hareketti. Beyaz üstünlüğü” notunu, “Geleceğin başkanı” diyerek bitirdi.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 10
İlginç tweet serisiyle akılları karıştıran West, Michael Jackson’ın öldürüldüğünü de öne sürdü.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 11
ABD’de kasım ayında düzenlenecek seçimlerde Başkanlık yarışına katılan ve milyarder iş adamı Elon Musk gibi isimlerin desteğini arkasına alan ünlü rapçi Kanye West, geçtiğimiz günlerde bir miting düzenleyerek vaatlerini açıklamıştı.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 12

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEKLE MİTİNG

Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” demişti.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 13

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KÜRTAJ HİKAYESİ

Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf eden West, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuşmuştu.

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum - 14

"BENİ MANDELA GİBİ KİLİTLEMEK İSTEDİ"

Anneler için bir teklif de sunan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” demiş, ayrıca uyuşturucu kullanımının yasal olması gerektiğini de vurgulamıştı.

Mitingin ardından sosyal medyadan açıklama yapan West, Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürmüştü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” demişti.

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