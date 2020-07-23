Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum

"BENİ MANDELA GİBİ KİLİTLEMEK İSTEDİ"

Anneler için bir teklif de sunan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” demiş, ayrıca uyuşturucu kullanımının yasal olması gerektiğini de vurgulamıştı.

Mitingin ardından sosyal medyadan açıklama yapan West, Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürmüştü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” demişti.