Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum

ntv.com.tr 23.07.2020 - 07:04
ABD Başkanlığı için aday olan ve Donald Trump’ın rakibi pozisyonuna giren Kanye West, dün bir dizi ilginç tweet serisi ile takipçilerini şaşırttı.
"BENİ AKIL HASTANESİNE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"
West, Twitter mesajında, “Beni iki doktorla akıl hastanesine kapatmaya çalıştılar. Kim’den Waldorf’ta ‘cezaevi reformu’ için Meek ile görüşmesinden bu yana boşanmaya çalışıyorum” dedi.
33 yaşındaki Mill, uyuşturucu ve silah taşımaktan 11 yıl ceza aldı ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktıktan sonra ABD adalet sisteminde reformun savunucusu oldu.
"5 MİLYAR DOLARLIK SERVETTEN FAZLASINA DEĞERİM"
West, sosyal medya paylaşımında, “Meek benim adamım ve ona saygı duyuyordum. Kim çizgisinden çıktı. 5 milyar dolarlık servetim var ve Mesih sayesinde daha fazlasına değerim” yazdı.
BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ SUÇLAMASI
Dört çocuk babası West, Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ı da “beyaz üstünlüğü” savunuculuğuyla suçlayarak, aralarındaki özel yazışmanın görüntüsünü paylaştı.
KURŞUN GEÇİRMEZ YELEKLE MİTİNG
Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Mağazaların önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” demişti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KÜRTAJ HİKAYESİ
Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf eden West, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuşmuştu.
"BENİ MANDELA GİBİ KİLİTLEMEK İSTEDİ"
Anneler için bir teklif de sunan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” demiş, ayrıca uyuşturucu kullanımının yasal olması gerektiğini de vurgulamıştı.
Mitingin ardından sosyal medyadan açıklama yapan West, Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürmüştü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” demişti.