Kanye West'ten Kim Kardashian'a milyarderlik hediyesi

Ünlü rapçi önce Twitter'da eşini yeni anlaşması ve resmen milyarder olduğu için çiçeklerin ve sebzelerin görüldüğü natürmort bir fotoğrafla tebrik etti.

West fotoğrafın altına “Güzel eşim Kim Kardashian West resmen milyarder olduğu için onunla gurur duyuyorum. En çılgın fırtınaları aştın ve şimdi Tanrı senin ve ailemizin üzerinde parlıyor. Böyle bir hayatımız olduğu için şanslıyım. Bu yüzden sana bu natürmort'u yaptım. Seni çok seviyoruz" notu düştü.