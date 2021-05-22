Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi

Defilenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Sonbahar kış kreasyonunu tanıtırken bir yandan da Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz. Tekstil ve moda etkinliğini bir güç olarak görüyoruz. Bugün Kapadokya'yı, gelecekte de başka yerleri tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Manken Jessica May ise ilk kez geçen yıl ziyaret ettiği Kapadokya'da böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. 'O tepeye çıkan mutlaka buraya bir daha gelir' diyorlardı. Oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Kapadokya'da podyuma çıkmak ayrı bir heyecan oldu" diye konuştu.



