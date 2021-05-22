Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar kış sezonu defilesi, Kapadokya'da peribacaları arasında gerçekleştirildi.

22.05.2021 - 13:38

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 1
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Paşabağı mevkisindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen defilede, yerli ve yabancı mankenler yeni sezon kıyafetlerini tanıttı.
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 2
Etkinlikte, bölgeyi gezen turistlerin podyum olarak belirlenen halının çevresinden geçerek tura devam etmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 3
Defilenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Sonbahar kış kreasyonunu tanıtırken bir yandan da Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz. Tekstil ve moda etkinliğini bir güç olarak görüyoruz. Bugün Kapadokya'yı, gelecekte de başka yerleri tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 4
Manken Jessica May ise ilk kez geçen yıl ziyaret ettiği Kapadokya'da böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. 'O tepeye çıkan mutlaka buraya bir daha gelir' diyorlardı. Oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Kapadokya'da podyuma çıkmak ayrı bir heyecan oldu" diye konuştu.

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 5
Manken Tülin Şahin de daha önce çokça ziyaret ettiği Kapadokya'da podyuma çıkmanın keyifli olduğunu söyledi.
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 6
Defileden fotoğraflar....
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 7
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 8
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 9
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 10
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 11
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 12
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 13
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 14
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - 15

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