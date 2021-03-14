Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

ÖNCE ABD'YE SONRA TAYLAND'A GİTTİ

Mister Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Çantay'ın ölüm haberinin ardından konuşan kardeşi Ceyhan Betül Çantay, modelin, yaşadığı sansasyonel olayların ardından ABD'ye gittiğini, 2014 yılında ise Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'deki eğitimini tamamladığını belirtmiş, "2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti. Orada öğretmenlik yapıyordu. Her sene yanımıza gelirdi" açıklamasını yapmıştı.

Ceyhan Betül Çantay, motosiklet kazasında vefat eden ağabeyi Karahan Çantay için, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" ifadelerini kullanmıştı.