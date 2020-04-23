Karantina günlerinde evde yaratıcı seyahat fotoğrafları

Bir fotoğrafçı ve kız arkadaşının 2012 yılında çektiği ünlü “Beni takip” fotoğrafları, seyahat etmeyi sevenlerin sıklıkla taklit ettiği bir trende dönüşmüştü. Corona salgını nedeniyle karantinaya girilen günlerde hem eğlenmek hem de yaratıcılığını konuşturmak isteyenler, bu fotoğrafları evlerinde yeniden canlandırdı.

23.04.2020 - 14:22

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