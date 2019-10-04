Kardeş Çocukları final bölümünde neler yaşanacak?
Star TV'de ekrana gelen Kardeş Çocukları'nın 21. final bölümünde Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratacak. İşte Kardeş Çocukları final bölümü detayları
-
1
Başrollerinde; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Alara Turan, Engin Alkan, Evrim Doğan, Elif Çakman, Handan Yıldırım, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in rol aldığı Kardeş Çocukları 21. final bölümüyle ekrana geliyor. İşte senaristliğini Sırma Yanık'ın üstlendi yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber’in oturduğu Kardeş Çocukları’nın finalinde yaşanacaklar...
-
2Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur.
-
3Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer.
-
4Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir.
-
5Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder.
-
6Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir.
-
7
-
8
-
9